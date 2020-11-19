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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام حملة التوعية التقنية لطلاب المدارس بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أختتمت اليوم بمحافظة عدن فعاليات الحملة التوعوية التدريبية ضمن مشروع التوعية التقنية لاستخدام للإنترنت في المدارس التي نفذتها جمعية الإنترنت - اليمن وأستهدفت على مدى يومين 120 طالباً وطالبة.
في حفل الختام، أكد نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن، نبيل عبدالمجيد، حرص الوزارة على دعم تنفيذ مثل هذه الانشطة، واقامة شراكات مع المنظمات العاملة في هذا المجال، وتقديم الدعم والتسهيل لأعمالهم .
من جانبها أوضحت المدير التنفيذي لجمعية الإنترنت، نادية إحسان، أن المواد التدريبية تضمنت تزويد المتدربين من طالبات وطلبة الثانوية بالمدارس، العديد من المهارات في التعامل مع الانترنت، وتعريفهم بالعديد من المنصات الالكترونية الدولية والمعتمدة أكاديميا، التي تساهم في أكسابهم المزيد من الافكار في دراساتهم والعديد من الأفكار التي تغذي ميولهم العلمي والأبداعي.
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