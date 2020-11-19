وكيل وزارة الصحة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية، الدكتور علي الوليدي، اليوم مع ممثل منظمة الصحة العالمية باليمن الطاف موساني، علاقات الشراكة القائمة بين الوزارة والمنظمة وسبل تطويرها وتعزيزها .



وخلال اللقاء، استعرض الدكتور الوليدي الوضع الصحي الراهن في بلادنا مع جائحة كورونا ووضع شلل الأطفال الذي كانت اليمن خالية منه قبل تسجيل حالات جديدة في محافظة صعدة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، والإنعكاسات السلبية لظهور مثل هذه الحالات واحتمالات انتقالها إلى المحافظات الأخرى ودول الجوار .. مؤكداً أن ظهور المرض مجدداً جاء نتيجة منع مليشيا الحوثي فرق التطعيم من الوصول إلى مناطق سيطرتها .

وشدد الوليدي على ضرورة دعم مراكز عزل عزل مرضى كوفيد 19 بالجمهورية واستمرار دعم الفرق الطبية بالمستشفيات لضمان تقديم الخدمة للمرضى.

بدوره أشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن المنظمة تعمل على توفير المتطلبات الضرورية في حدود المتاح لديها من دعم المانحين وأنها ستستمر بالدعم لحين استعادة القطاع الصحي .. مثمناً اهتمام الوزارة وتسهيلها مهام المنظمة من خلال حل المشكلات التي تواجههم في الميدان .