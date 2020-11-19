ورشة عمل لمناقشة تقارير فريق الخبراء لحقوق الإنسان باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت في محافظة تعز اليوم ورشة العمل الخاصة بحقوق الانسان بعنوان " تطورات حقوق الانسان في اليمن على ضوء تقارير فريق الخبراء البارزين المعني باليمن.



وفي الورشة التي شارك فيها أكثر من 40 مشارك ومشاركة يمثلون 20 منظمة حقوقية تحدث المحامي توفيق الشعبي رئيس المركز القانوني اليمني عن هدف الورشة المتمثل في تعزيز دور المنظمات الحقوقية في مراجعة مسار الآليات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان في اليمن خصوصا فريق الخبراء البارزين وعملهم ومدى تغطية تطورات حقوق الإنسان بشكل عام وخصوصا في تعز.

وتضمنت تضمنت ثلاث محاور لأوراق العمل حول "منظمات المجتمع المدني ودورها في حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة" و قراءة في عمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن و دوره في حماية حقوق الإنسان وورقة أخرى حول تأثيرات الحروب على حقوق الفئات الضعيفة والتي تحدثت فيها عن أوضاع النساء في اليمن بين معاناة الحرب وتجاهل المنظمات وتأثيرات الحرب والانتهاكات المباشرة وغير المباشرة التي تتعرض لها النساء بما في ذلك النساء النازحات والمهمشات.

وقد تخلل الورشة عدد من المداخلات والنقاشات والتساؤلات والتوصيات التي تمحورت حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالحالة الأمنية الصعبة في تعز وضعف الخدمات الإنسانية وصعوبات عملية الرصد والتوثيق.