نيمر يناقش مع اتحاد المقاولين تنفيذ المشاريع الحكومية في المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش أمين عام المجلس المحلي في محافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، مع ممثلي اتحاد المقاولين في المهرة الذي تم إشهاره مؤخرا، عددا من المواضيع المتصلة بتنفيذ المشاريع الحكومية في مختلف المجالات.



وشدد أمين محلي المهرة نيمر، على ضرورة التزام المقاولين بالإجراءات القانونية خلال تنفيذ المشاريع الحكومية وتنظيم العمل في مشاريع البنية التحتية عبر لجنة المناقصات .. مؤكدا حرص السلطة المحلية على استكمال تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات الفنية والمواعيد الزمنية المحددة وتسليم المخصصات المالية للمقاولين دون تأخير.

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