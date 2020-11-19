شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يقدم العزاء بوفاة الشاب أسامة عثمان الحدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قدم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، واجب العزاء والمواساة للرئيس السابق لقطاع الموارد البشرية في مجموعة بن لادن، عثمان احمد الحدي في وفاة نجله الشاب اسامه.

وعبر رئيس الوزراء في اتصال هاتفي اجراه مع والد الفقيد عن بالغ حزنه وألمه الشديدين بهذا المصاب الأليم الذي رحل وهو في زهرة عمره وشبابه .. معربا عن مشاطرته لهم ولكل أصدقاء الشاب الراحل هذا الفقدان والرحيل المبكر.. داعيا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم والده وكل اسرته وذويه وأصدقائه الصبر والسلوان وان لا يريهم مكروه بعده.

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