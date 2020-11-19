الجيش الوطني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في جبهة صرواح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
مُنيت مليشيا الحوثي الانقلابية بخسائر فادحة في الاروح والعتاد بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهتي جبل هيلان والمشجح، بمديرية صرواح، غربي محافظة مأرب.
وقال قيادي عسكري ميداني وفقا لـ”سبتمبر نت” إن الجيش خاض معركة بطولية بعد إفشاله محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي، التي حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبل هيلان الاستراتيجي.
واكد أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، بينما لاذت بقية العناصر إلى الفرار.
إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش تحصينات وتعزيزات المليشيا الانقلابية، في جبهة المشجح المجاورة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
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