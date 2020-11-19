شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تقرير الموارد المالية وسبل تعزيزها في لحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، مع وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، تقرير الموارد المالية بالمحافظة، للفترة من يناير حتى يونيو 2020.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم أمين عام المجلس المحلي عوض الصلاحي، وسائل رفع كفاءة التحصيل المالي بالمحافظة وتصحيح ومعالجة الاختلالات. واستعرض الاجتماع مشروع الاستراتيجي، المزمع تنفيذه مطلع العام القادم، الخاص بتعزيز مرونة المؤسسات والاقتصاد في اليمن من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

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