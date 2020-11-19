باعوم يشارك في اجتماع حلف اللقاح العالمي ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شارك وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم في بالاجتماع الافتراضي مع حلف اللقاح العالمي ومنظمتي اليونيسف والصحة العالمية، وضم ١٨٧ دولة، لمناقشة إمكانية دخول لقاح الكوفاكس إليها وجاهزية البلدان لذلك.



وناقش الاجتماع توفير حلف اللقاح العالمي ٢٠٪ من اللقاح بنهاية الربع الأول من ٢٠٢١ والذي سيكون للفئات الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد ١٩ وهم الصحيين وكبار السن، ومدى استعداد الدول للقيام بعدد من الاجراءات التي تتطلبها التعامل مع اللقاح ومنها الحفظ والنقل في درجة حرارة سالب ٧٠ درجة مئوية وتوفير سلسة تبريد فوق الاعتيادية المعمول بها الان، اضافة الى تدريب وتأهيل العاملين الصحيين للتعامل مع اللقاح الجديد.

وقال وزير الصحة انه سيتم مناقشة هذه المواضيع مع مجلس الوزراء واللجنة الوطنية العليا لمجابهة كوفيد ١٩ لاقرار المشروع كون هناك التزامات على الدولة لدفع حصة الكلفة المشتركة عبر المانحين الدوليين كالبنك الدولي وغيره، في عملية إدخال اللقاح.

وأوضح أن اليمن لازالت تعاني من الكثير من الامراض المعدية مثل شلل الاطفال والحصبة والدفتيريا، داعياً الدول المشاركة في الاجتماع الى مساندة الجهود الحكومية في القضاء على الاوبئة والامراض، ودعم القطاع الصحي.

يذكر أن هذا اللقاح لازال ضمن التجارب في مرحلته الأخيرة وتم اختيار لقاحين إحداهما لشركة فايزر والاخر لشركة مودرنا وحققا نسبة نجاح ٩٥٪ في إيقاف كوفيد ١٩.

شارك في الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاولية الدكتور علي الوليدي.