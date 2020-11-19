مناقشة تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسكان في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، مع فريق من صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم، التدخلات التي يقدمها الصندوق في القطاع الصحي.



وتطرق اللقاء إلى اهمية إنشاء قاعدة بيانات لمديريات المحافظة وحصر المستفيدين والتنسيق بين مكتب التخطيط والتعاون الدولي والمنظمات والمؤسسات الإغاثية.

وأوضحت منسقة أنشطة الصندوق في محور المكلا الدكتورة احلام بن بريك، أن الفريق سيقوم بتقييم الدعم الذي قدمه الصندوق للقطاع الصحي بالمحافظة، مشيرة الى ان صندوق الأمم المتحدة قدم دعما للطوارئ التوليدية في مستشفى الغيضة، وصرف حوافز للعاملين في المرافق الصحية.

الى ذلك افتتح نيمر، قاعات دراسية ومعمل للحاسوب في كلية العلوم التطبيقية والإنسانية، بتمويل محلي، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم وتطوير التعليم العالي في المحافظة وبما يساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.