الجيش الوطني يكسر هجوما لميليشيا الحوثي بمديريتي خب الشعف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يخوض أبطال الجيش والمقاومة في جبهات القتال شمال الجوف معارك بطولية ضد المليشيا الحوثية، التي تتكبد الهزائم والخسائر المتتالية، في عتادها وعناصرها التي تزج بهم في هجومات فاشلة، ليقعوا تحت نيران قوات الجيش ومقاتلات التحالف.



وكسر أبطال الجيش أمس الأربعاء هجوماً للمليشيا المتمردة، حاولت من خلاله التقدم إلى أحد مواقع الجيش في جبال الأمهور بين مديريتي خب الشعف وبرط العنان.

وتحاول الهجوم إلى خسارة جديدة للمليشيا الانقلابية، التي سقط العشرات من عناصر بين قتلى وجرحى بنيران أبطال الجيش والمقاومة المرابطين.

وبالتزامن تمكنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بغارات دقيقة من تدمير آليات عسكرية مختلفة، وقتل من فيها، بعد أن استهدفت مواقع وتجمعات وتحصينات المليشيا في الجبهة ذاتها.

وشهدت الأيام القليلة الماضية محاولات حوثية فاشلة لاختراق مواقع الجيش في جبهات تواثنة والمطابق، والتي تصدى لها أبطال الجيش موقعين خسائر فادحة في صفوف المليشيا المتمردة، المدعومة من إيران.