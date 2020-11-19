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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوقع على اتفاقية لتمكين الايتام وتعزيز صمودهم في 3 محافظات يمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في محافظات عدن والمهرة ومأرب، بقيمة 618 الف دولار.
وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، فيما وقعها عن الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث عضو مجلس الإدارة المهندس حسن العبدالله، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام، والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، وتخفيف معاناة الأيتام من خلال تأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم، ودمج الأيتام في المجتمع وتثبيتهم في مناطقهم من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليم والكسوة لمدة سنة، يستفيد منها 1.000 يتيم ويتيمة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
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