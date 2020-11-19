سياسي جنوبي لـ “اليمن العربي” يشيد بفترة الادارة الذاتية للجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

الشحات غريب

قال الكاتب والناشط السياسي الجنوبي الخضر الميسري إن وضع إتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يسير بالشكل المطلوب وفقا لرؤية مناضلي الثورة والتحرير.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أعتقد أن وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي يقيم حاليا بالرياض وقد استوفى كافة الشروط والآليات المطلوبة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض بآليته الجديدة السريعة.

وكشف أن اتفاق الرياض إذا تحقق فإن ذلك يسمح بإقامة نظام أمني مستقر في جنوب الجزيرة العربية والخليج سيساعد على القضاء على الإرهاب الدولي وأدواته المحلية وسيحقق الأمن والأستقرار في خليج عدن والمنطقة.

وحول أسباب التباطؤء في تنفيذ اتفاق الرياض قال بأن فاقد الشئ لايعطيه والشرعية اليمنية لا تملك شيئا وفقدت الأرض.

كما كشف عن الوضع في عاصمة الجنوب عدن حيث أكد بأن الوضع يتحسن تدريجيا ، ولكننا نعاني من بقايا الدولة العميقة التي تدار من صنعاء منذ اكثر من 25 عاماً، معلقاً على دور الأمم المتحدة في اليمن وعدن خاصة مؤكداً بأنه دور مزدوج.

كما أكد بأن الإدارة الذاتية لحكم الجنوب بقيادة اللواء أحمد سعيد بن بريك حققت الكثير وأهم تلك العناصر ، القدرة على اتخاذ القرار، و التخطيط لإدارة الموارد البشرية والمالية لصالح التنمية العامة.

وتطرق حول التدخلات التركي والإيرانية ، حيث قال إن التشابه بين المشروع التركي والمشروع الإيراني تشابه كبير وهما وجهان لعملة واحدة.