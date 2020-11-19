الجيش السعودي يكثف من قصفه الوحشي على محافظة صعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف الخليج 365 – صعدة تعرضت مديريات محافظة صعدة، اليوم الخميس، لغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي سعودي بشكل مكثف.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 3 غارات على الطريق العام بمديرية شدا وغارة جوية على منطقة الفرع بمديرية كتاف بصعدة، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.

وأضاف المصدر أن الجيش السعودي استهدف مديريات رازح وشدا ومنبه بالقذائف الصاروخية والمدفعية بشكل مكثف منذ الصباح .. مؤكدا أن القصف أدى لتضرر العديد من منازل ومزارع المواطنين.

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