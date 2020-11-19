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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في استشهاد البطل سليمان السالمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى الشخصية الاجتماعية قاسم السالمي، في استشهاد نجل شقيقة سليمان الدماني السالمي، وهو يؤدي واجبه في ميادين البطولة والشرف والكرامة.
وأشاد نائب الرئيس، بمناقب الشهيد ورفاقه من ابطال الجيش الوطني، منوهاً بأدوار الشهداء وزملائه ومواقفهم الخالدة في المعركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية دفاعاً عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية.
وعبر عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وكافة آل السالمي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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