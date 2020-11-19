شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ورشة عمل لمناقشة خطة الاستجابة الانسانية بالجوف المقدمة من لجنة الاغاثة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت السلطة المحلية بمحافظة الجوف، صباح اليوم الخميس، ورشة عمل لمناقشة خطة الاستجابة الانسانية للمحافظة المقدمة من اللجنة الفرعية للاغاثة. وخلال الورشة التي حضرها عدد من قيادة السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بالعمل الانساني استعرضت خطة الاحتياجات الانسانية متضمنة مصفوفة متكاملة من الاحتياجات الطارئة وذات الأولوية للنازحين. وقال وكيل المحافظة رئيس اللجنة الفرعية للاغاثة المهندس عبدالله الحاشدي أن عدد النازحين الذين سجلتهم الوحدة التنفيذية للنازحين بلغ 10553 اسرة في عدد من المناطق الشرقية للجوف ومحافظة مأرب يواجهون ظروف قاسية في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والايواء والصحة والتعليم. واوضح أن الخطة الانسانية جاءت لتجاوز الضعف الذي يعتري أداء المنظمات الاغاثية للنازحين ومشاريع الاستجابة الانسانية خلال الفترة الماضية رغم كل الجهود والتواصل مع كافة الجهات المعنية بالجانب الانساني والمنظمات المحلية والدولية مشيرا ان ما قدمته المنظمات لا يتجاوز الوعود طيلة ثمانية أشهر من النزوح.



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