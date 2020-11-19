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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة صحفية لإتحاد الإعلام الرياضي بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020
الخليج 365 - متابعات
اختتم اليوم بمحافظة الضالع، دورة تدريبية خاصة بالاعلام الرياضي، التي نظمها الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي على مدى يومين.
وتضمنت الدورة، إكساب 20 صحفيًا رياضيًا عدد من المعارف النظرية والتطبيقية حول كيفية كتابة وإعداد الفنون الصحفية الرياضية، وتقنيات التصوير الرقمي.
وفي الاختتام أكد وكيل المحافظة نبيل العفيف، أهمية تطوير الإعلام والإعلاميين في مختلف المجالات والنهوض بادائهم لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة خصوصا في المجال الرياضي.
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