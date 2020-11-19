شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين فعاليات اليوم العالمي لحقوق الطفل بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم، فعاليات اليوم العالمي للطفولة الذي يصادف الـ 20 من نوفمبر من كل عام، والتي ينظمها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، بتمويل مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة.



وأشاد التميمي بجهود مؤسسة بسمة، في تنفيذ العديد من الانشطة والبرامج النوعية التي تسهم في الحفاظ على حقوق الأطفال في التعليم والصحة والأمان، لافتا بأن هذه الفعاليات تجسّد رسالة السلام والمحبة وجذور المودة والولاء والانتماء للوطن في قلوب الأطفال.

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