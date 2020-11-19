شكرا لبحثكم عن خبر الشعلة يفوز على الميناء في نهائي تصفيات عدن للكرة الطائرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علاء عياش :

توج فريق الشعلة بطلا لتصفيات أندية عدن لكرة الطائرة وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فريق الميناء بثلاثة أشواط دون مقابل ، في المباراة التي اقيمت صباح اليوم على صالة الشهيد أحمد الحيدري بنادي المنصورة وشهدت حضور جمهور كبير .

واستطاع لاعبو فريق الشعلة في اعتلاء سلم ترتيب فرق تصفيات اندية عدن وإكمال مشواره المميز في البطولة بالظفر بأول بطاقات التأهل للمرحلة الثانية واثبات الاحقية في ذلك من خلال تجاوزه فريق الميناء في مباراة تحديد المركز الأول والثاني ، بعد ان قد ضمنا الفريقين بوصولهم للمباراة النهائية التأهل للمرحلة الثانية ممثلين عن اندية عدن في البطولة التي ينظمها الاتحاد العام لأندية المحافظات المحررة .

وواصلت طائرة الشعلة توهجها واحتكارها لبطولات كرة الطائرة بعدن ، بعد الاداء الجيد والتفوق الواضح الذي اظهره لاعبو فريق الشعلة الأكثر خبرة وجهوزية من بين الفرق المنافسة في التصفيات .. فكان الختام مسكا بعد ان تمكن الفريق في إنهاء الشوط الأول لمصلحتهم بواقع 25_ 19 ، بفضل الحضور الذهني القوي وإجادة الضربات التي تخطت حاجز الجدار الدفاعي الميناوي .

وشهدت بداية الشوط الثاني تحسن في أداء لاعبو الميناء والتقدم في النتيجة ، إلا أن ذلك لم يدم طويلا بعد ان عاود لاعبو فريق الشعلة تفوقه وكسب الشوط الثاني 25 _ 16 .. وفي الشوط الثالث واصل فريق الشعلة تفوقه في اللقاء وحسم مجرياته بواقع 25 _ 14 ، لينتهي اللقاء بفوز الشعلة 3 _ 0 ، وتتويج مستحق گ بطل لتصفيات أندية عدن باستحقاق .

ادار المباراة طاقم تحكيمي تكون من : حسين ابراهيم ( حكم أول ) ، محمد صالح الاحمدي ( حكم ثاني ) ، توفيق سعيد عثمان ( مسجلا ) ، عبدالله محمد سيف ( لائحة ) ، ( الخطوط) عبدالله حسين ابراهيم وتنوير حسن اسماعيل .