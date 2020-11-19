شكرا لبحثكم عن خبر اللواء عيدروس الزُبيدي يستقبل سفير جمهورية مصر العربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرياض | خاص

الخميس 19 نوفمبر 2020م

استقبل الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الخميس، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سعادة سفير جمهورية مصر العربية السيد أحمد فاروق، والمسؤول في الملف السياسي اليمني السيد محمد العريان.

وخلال اللقاء تحدث الرئيس الزُبيدي عن العلاقات التاريخية والمصالح الاستراتيجية التي تربط بلادنا وشعبنا مع جمهورية مصر وشعبها الشقيق، مشيراً الى أن مصر تلعب دوراً أساسياً في حماية أمن واستقرار المنطقة والأمن القومي العربي، مثمناً الدور المصري العسكري والإنساني الذي اضطلعت به مصر طوال فترة الأزمة في بلادنا.

وأشاد الرئيس الزُبيدي بحكمة وجهود القيادة المصرية ممثلة بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارة مختلف الملفات ومواجهة العديد من التحديات خلال المرحلة الحرجة التي مرت بها مصر الشقيقة، حيث استطاعت القيادة المصرية بحنكتها أن تحوّل هذه الظروف الصعبة إلى نهضة اقتصادية وعمرانية وتنموية شاملة أعادت لمصر العربية مكانتها بين دول المنطقة والعالم.

وأكد الرئيس الزُبيدي على وحدة المصير المشترك مع جمهورية مصر في إطار المشروع العربي الهادف الى حماية أمن المنطقة بجانب المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، مشيراً إلى الأهداف والمصالح والتهديدات المشتركة، المتمثلة في حماية باب المندب وخليج عدن وخطوط الملاحة البحرية، ومحاربة قوى الإرهاب والتطرف والأفكار الدخيلة والتدخلات السافرة التي تتعرض لها المنطقة.

واستعرض الرئيس الزُبيدي الجهود التي تبذلها دول التحالف العربي بقيادة المملكة والإمارات لتنفيذ اتفاق الرياض ورأب الصدع وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة وفي مقدمتها التصدي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

من جانبه أكد السفير المصري أن الهدف الأساسي لجمهورية مصر العربية ينصب نحو أمن واستقرار المنطقة وإيجاد حل سياسي وسلام دائم، مؤكداً على دعم بلاده للجهود السياسية التي تقودها المملكة، مثمناً دور المجلس الانتقالي بجانب التحالف العربي في مختلف الملفات ذات الصلة.

حضر اللقاء السيد محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، والسيد أنيس الشرفي عضو وحدة شؤون المفاوضات، والسيد عادل الشبحي ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية.