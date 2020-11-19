شكرا لبحثكم عن خبر اختتام اعمال ورشة الازمات والكوارث بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / نبيل الجنيد

تصوير / زكي اليوسفي

اختتمت اليوم بعدن اعمال الورشة الخاصة ب" بالتعاون بين اجهزة الدولة لادارة الازمات والكوارث التي نظمتها جمعية العيدروس بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت - مكتب اليمن .

وخرج المشاركون بعدد من التوصيات واهمها تعميم خطة الدفاع المدني وتفعيل الوحدات العاملة بهذا الجانب وتزويدها بالامكانيات الضرورية واختيار العاملين وفق معاير كفاءت علمية ، و ضرورة تشكيل فريق مكون من هيئة المساحة الجلوجية ومركز الرصد الزلزالي والجهات ذات العلاقة والعمل على ايجاد وسائل للاعلان بحدوث الكارثة وانشا و قاعدة بيانات لنظام معلوماتي يعنى بادارة الكوارث .. كما اكدت توصيات الورشة عل اهمية الدورات والتنسيق بين المنظمات الدولية و الاقليمية بتطوير القدرات المتعلقة بالمجال الاغاثية و الانسانية ، بالاضافة الى دعم العمل التطوعي في مجال الدفاع المدني ، تطبيق المعايير الهندسية في عملية التخطيط لاستخدام الاراضي و تصاميم المباني والانشاء وكذا التوعية الاعلامية المستمرة للوقاية من الكوارث ومواجهتها .

وخلال اختتام الورشة التي تمت بحضور ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت - مكتب اليمن " محمود قياح" اشاد وكيل محافظة عدن غسان الزامكي بالورشة و مخرجاتها التي تهدف الى تعزيز دور الدفاع المدني بمواجهة الكوارث بالمحافظة . . مشدد على ضرورة ادراج توصيات الورشة في خطط وبرامج المديريات خلال الفترة القادمة وعكسها على الواقع

و اوضحت رئيسة جمعية العدروس " سمية القارمي "

ان الدورة التي تنظمها بالتعاون

بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت - مكتب اليمن- تاتي في اطار المشاريع وبرامج الجمعية الهادفة لتحقيق تنمية مستدامة بمختلف المجالات .. لافتة الى ما تعرضت له عدن من كوارث راح ضحيتها العديد من المواطنين هو الامر الذي يتوجب على الجميع العمل في تفعيل الخدمات والتنسيق في مواجهة الازمات ..

مشيدة بما تميزت بها الورشة بالمناقشات وما تمخض عنها من توصيات تصب في تعزيز القدرات بمواجهة الكوارت . . معبرة عن املها بتفاعل الجهات الرسمية متمثلة بالحكومة ومحافظ عدن احمد لملس للمساعدة لتنفيذ التوصيات على ارض الواقع ، مشيدة بدور وسال الاعلام بتغطية الورشة داعية السلطات المحلية .. وتم نهاية الورشة تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين .