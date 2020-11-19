شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في محافظة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 19/تشرين الثاني/2020، مواقع وتحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية كتاف شرقي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. كما قصفت المقاتلات الحربية تحركات للمليشيا في مديرية شدا الحدودية مع المملكة. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

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