شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم لقوات الجيش عقب كسر محاولة هجوم حوثي جنوب شرق الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ الجوف أحرزت قوات الجيش ورجال القبائل مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، تقدماً جديداً في جبهات القتال، جنوب شرقي الحزم بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).

واستطاعت قوات الجيش والمقاومة التقدم بعد كسر محاولة هجوم لمليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش في جبهات الجدافر وعدوان تحديداً في منطقة "خسف الجوف" و"حلحلان"، جنوب شرق المحافظة. وتكبدت مليشيات الحوثي الانقلابية قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى إحراق مدرعة قتالية، فيما لاذت بقية عناصر المليشيات بالفرار. وتخوض قوات الجيش ورجال القبائل، مسنودين بمقاتلات التحالف العربي معارك ضارية مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وسط تكبيد المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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