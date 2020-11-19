مقاتلات التحالف تدمّر مخزن أسلحة وتعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي جنوبي مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب دمرت مقاتلات التحالف العربي، الخميس 19 نوفمبر 2020م، مخزن أسلحة وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية جنوبي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن "طيران التحالف دمّر مخزن أسلحة تابعاً لمليشيا الحوثي الانقلابية جنوب مأرب". وتابع، إن طيران التحالف استهدف أيضاً بغارات أخرى تعزيزات ومواقع متفرقة للمليشيات في جبهة ماهلية ويكبّدها خسائر في الأرواح والعتاد. يأتي ذلك بالتزامن مع معارك عنيفة تدور في جبهات مأرب الجنوبية والغربية تكبدت خلالها مليشيات الانقلابية خسائر فادحة.

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