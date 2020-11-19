المليشيا تقر بمصرع 12 من قياداتها في مأرب والجوف (أسماء)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

واصلت جبهات القتال شرق الجوف وغربي مأرب، حصد رؤوس عدد من القيادات الحوثية البارزة، لتعلن المليشيات عن مصرع عدد منهم، بالمقابل تستمر عمليات التشييع والدفن بشكل يومي.



وبحسب وسائل إعلام المليشيات الحوثية، تم تشييع جثامين 12 من قياداتها، التي لقت مصرعها في جبهتي مأرب والجوف.

وبحسب الاعتراف الحوثي، فإن أغلب القتلى من القيادات يحملون رتباً من الدرجات الرفيعة، فيما عدد قليل منهم يحملون رتب من الدرجة المتوسطة، حيث 2 منهم برتب عقيد، فيما 5 برتب رائد، وقتيل برتبة نقيب، وآخر برتبة مقدم، و2 برتب ملازم، وقتيل برتبة مساعد.

وتشهد العديد من جبهات القتال معارك عنيفة، تكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بالمقابل تمت استعادة عدد من المواقع التي كانت قد سيطرت عليها المليشيات.

وفيما يلي أسماء القتلى، وهم:

1 - العقيد/ محمد علي حمود صالح معيض

2 - العقيد/ عبدالله علي ناصر هادي

3 - الرائد/ شريف عبدالرزاق حسن الغماري

4 - الرائد/ مازن عبده حسين أحمد الذيفاني

5 - الرائد/ عمار محمد يحيى احمد الكريمي

6 - الرائد/ محمد صالح صالح عطية

7 - الرائد/ عدي صالح حسن ضرمان

8 - النقيب/ محمد راشد أحمد وازع

9 - المقدم/ محمد عبدالوهاب محمد العزي الوادعي

10 - الملازم/ حسين محمد علي عليان

11 - الملازم/ صدام حمود يحيى قاسم المسوري

12 - المساعد/ صالح أحمد صالح معيوف