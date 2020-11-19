مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا في جبهة نهم بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

قتل وأصيب عدد من عناصر مليشيات الحوثي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء 18 فبراير 2020م، في عملية نوعية ومباغتة لقوات الجيش في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.



ونقل موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" عن قائد ميداني قوله، إن "قوات الجيش والمقاومة نفذت هجوماً خاطفاً على مواقع المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة نجد العتق، وتمكنت خلاله من قتل وجرح عدد من عناصر المليشيات".

ولفت إلى أن الجيش استعاد كمية من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الهجوم.

وقال المصدر العسكري، إن "مدفعية الجيش دكت مواقع متفرقة كانت تتمركز فيها عناصر المليشيا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للمليشيات".

وتزامن ذلك مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات وتجمعات للمليشيا الحوثية، كانت في طريقها لمواقع المليشيات في الجبهة ذاتها، وفق ما ذكر المصدر.