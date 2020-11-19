شكرا لبحثكم عن خبر بعد تهديدات بالقتل وأزمة حادة مع حلفاء الانقلاب.. الحوثيون يفرضون نائبا لرئيس مجلس النواب في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر برلمانية، الثلاثاء، أن مجلس النواب في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، زكى القيادي الحوثي «عبد الرحمن الجماعي»، نائبا لرئيس المجلس خلفا لـ»عبده بشر» الذي كان قد تم تعيينه لذات المنصب بعد انتخابات غير معلنة الأسبوع الماضي أفضت إلى إغلاق مقر المجلس من قبل جماعة الحوثي.

ونقل موقع «الموقع بوست» عن المصادر البرلمانية قولها: «أن تفاهمات بين جماعة الحوثي، وحزب المؤتمر الشعبي (جناح صنعاء)، المهيمن على مجلس النواب، أفضت إلى تزكية القياد في الجماعة الانقلابية «الجماعي» لمنصب نائب رئيس المجلس «يحيى الراعي» الذي قدم استقالته أيضا الأسبوع الماضي احتجاجا على ممارسة الحوثيين غير المسؤولة في إغلاق مقر المجلس

في المقابل قدم النائب المنحل من قبل الحوثيين «عبده بشر»، الثلاثاء، استقالته من منصبه كنائب رئيس البرلمان في صنعاء.

جاء ذلك في بيان للنائب «بشر» قال فقه أن استقالته جاءت بناء على طلب ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وحرصا على عدم استمرار تعليق الجلسات منذ الأسبوع الماضي.

وفي إشارة لتلقيه تهديدات من قبل أنصار الحوثي بعد انتخابه نائبا لرئيس المجلس يحيى الراعي، قدم النائب «بشر» رسالة شكر لكل من هدد وتوعد بالتصفية والقتل.

ويعد القيادي الذي فرضته جماعة الحوثي في هيئة رئاسة المجلس «عبد الرحمن الجماعي» عضو مرشح عن الدائرة الانتخابية 261 في مديريات مستبأ وحيران وميدي وبني حسن بمحافظة حجة، وجاء عبر الانتخابات التكميلية الأحادية التي أجرتها جماعة الحوثي في أبريل 2019.

أسبوع من إغلاق

إلى ذلك عقد مجلس النواب في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، أولى جلساته، الثلاثاء، بعد نحو أسبوع من إغلاق مقر البرلمان على خلفية أزمة حادة بين حزب المؤتمر وجماعة الحوثي، بعد إعلان نتائج انتخابات تجديد رئاسة المجلس.

وتلقى أعضاء مجلس النواب مساء الاثنين، دعوات حضور مفاجئة لجلسة مقرر عقدها صباح الثلاثاء، لمناقشة عدد من التقارير المدرجة على جدول أعماله برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي.

وجاءت هذه الانفراجة بعد تفاهمات أفضت الى عدول رئيس المجلس يحيى الراعي عن استقالته وتزكية مرشح الحوثيين الجماعي نائبا لرئيس المجلس، وتقديم النائب عبده بشر استقالته بعد انتخابه خلفا للقيادي الجنوبي ناصر باجيل الذي انتقل إلى تحالف الحكومة اليمنية الشرعية.

واحتجت جماعة الحوثي على صعود البرلماني المستقل عبده بشر المنحدر لمحافظة الحديدة إلى هيئة نيابة المجلس، وعملت على إغلاق مقر المجلس وتعليق الجلسات.

وأعادت الانتخابات غير المعلنة الأسبوع الماضي القيادي في حزب المؤتمر يحيى الراعي للرئاسة مجددا، الذي كان يأمل الحوثيون إزاحته من الرئاسة بعد نحو 12 عاما من توليه هذا المنصب للبرلمان المنقسم بين صنعاء وعدن.

وفي 7 نوفمبر الجاري، فاجأت الانتخابات سلطة صنعاء بصعود النائب عبده بشر إلى هيئة الرئاسة، وكان أيضا محل احتجاج واضح لدى الحوثيين، بينما تم إعادة انتخاب أكرم عطية وعبد السلام الأشول في هيئة رئاسة المجلس.

وتسببت الخلافات في تأجيل جلسة مشتركة بين مجلس النواب والشورى كان مقرر عقدها الأربعاء الماضي، والتي دعا لها رئيس ما يسمى بـ (المجلس السياسي) أعلى سلطة في حكومة الانقلاب الحوثي «مهدي المشاط» لمناقشة تطورات الوضع في المحافظات الجنوبية وخاصة سقطرى والمهرة.