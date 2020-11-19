شكرا لبحثكم عن خبر مجلس جامعة عدن يتداعى لإدانة الاعتداء على منزل لصور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداعى مجلس جامعة عدن امس الأربعاء الموافق (18/ نوفمبر 2020م) إلى عقد اجتماع استثنائي طارئ في رحاب كلية الهندسة بمدينة الشعب، وذلك للوقوف أمام ما تعرض له منزل معالي الأستاذ الدكتور، الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، من اعتداء وانتهاك تمثل بالحصار والرمي بالحجارة ومختلف الأفعال المشينة، من قبل مجموعة تدعي بأنها تطالب بحقوق الطلاب ومن يقف خلفهم تحت ذريعة المطالبة بالالتحاق بالسنة الأولى في الكليات الطبية بالجامعة.

ودان المجلس هذه الطريقة الهمجية التي أقدم عليها هؤلاء من انتهاك لحرمات المنازل، فإننا نؤكد أن الطرق المثلى للمطالبة بالحقوق - إن وجدت - إنما تتم عبر الأطر الإدارية وفقا للقوانين واللوائح النافذة والمنظمة لأعمال مؤسسات الجامعة، بوصفها الجهة المعنية بالإشراف والتنظيم وإقرار سياسة القبول التي تعمل بكل شفافية ووضوح تام.

واعتبر إن من يقوم بهذه الأفعال السيئة اليوم بذريعة المطالبة بالحقوق، لا يمكن له في يوم من الأيام أن يكون مثالاً لشريحة الطلاب والطالبات من منتسبي الجامعة، ولن يعتمد عليهم المجتمع ولن يكونوا عمادًا للغد، كما أن من يقف خلفهم ويشجعهم على انتهاج مثل هذا السلوك الشائن لا يمثل قيم المجتمع السوية.

واعلن مجلس جامعة عدن التضامن المطلق مع الأستاذ الدكتور، الخضر ناصر لصور، رئيس الجامعة، ضد هذا الاعتداء السافر الذي تعرض له منزله، فإننا نطالب السلطات المحلية في العاصمة عدن، وأجهزتها الأمنية بالاضطلاع بواجبها في حماية المؤسسات الحكومية وكوادرها.

وفي الختام اكد أن مثل هذه الأعمال لن تثني جامعة عدن، ولا هيئة رئاستها وهيئاتها التدريسية والتدريسية المساعدة وكافة الطواقم الإدارية والفنية، عن الاستمرار في أداء رسالتها وعملها وواجبها التنويري والمعرفي والبحثي. كما نؤكد الانعقاد المستمر لمجلس جامعة عدن، لمواجهة أي تداعيات جراء مثل هذه الاعتداءات المسيئة.