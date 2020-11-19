شكرا لبحثكم عن خبر كشف سبب حريق هائل التهم مركز تجاري في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عدن تايم سبب حريق هائل التهم مركز تجاري اليوم في عدن.
واكد مصدر مقرب من مالك مركز دار التحف التجاري الكائن في جولة كالتكس بالمنصورة في مدينة عدن، ان سبب الحريق اشعال النار في اكوام قمامة خلف المركز.
وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد ان اتى على المركز بالكامل وجزء من مبنى بنك اليمن الدولي المجاور.
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