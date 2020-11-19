شكرا لبحثكم عن خبر الحزام الأمني يسلم فيلا استخدمها مستأجر في اعمال مشبوهة شمال عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سلمت قيادة قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، صباح امس، احدى فلل المدينة الخضراء الى مالكها، بعد ان تحرزت عليها لفترة بسبب استخدامها لأعمال دعارة وترويج للحشيش.

وتمت عملية تسليم الفيلا الى الوكيل الشرعي للمالك، وبحضور أركان قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج العقيد حسين السعيدي، ومدير قسم مكافحة المخدرات بألوية الدعم والأسناد العقيد مياس حيدرة.

من جهتها دعت قيادة قوات الحزام الأمني قطاع الخضراء مالكي الشقق والمباني السكنية الى عدم قبول اي مستأجر إلا عبر عاقل حارة أو معرف رسمي.

و شددت قيادة قوات الحزام الأمني على ضرورة استيفاء معلومات ونشاط المستأجر حتى لا تقع املاكهم في اي اعمال مشبوهة مما يؤدي الى تعرضهم للمسائلة القانونية.

و كانت قوات الحزام الأمني قطاع الخضراء قبل أشهر ألقت القبض على مستأجر الفيلا ومعه عدد من الشباب وبحوزتهم كميات من الحشيش وممارستهم لأعمال دعارة في داخل الفيلا.