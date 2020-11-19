شكرا لبحثكم عن خبر صالح السيد :" ننتظر ساعة الصفر ودفاعنا لن يستمر طويلا !؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدام اللحجي ( خاص ):

أشاد مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد بالصمود الأسطوري للقوات المسلحة الجنوبية وثباتها في إفشال جميع محاولات المليشيات المدعومة من تركيا وقطر في جبهات محافظة أبين.

السيد وفي تصريح صحفي علق على آخر التطورات العسكرية في أبين بقوله :" شهدت أبين خلال الأيام الماضية بل الساعات الأخيرة تصعيد عسكري تمثلت في خروقات متصاعدة لمليشيا الإخوان والمسنودة بعناصر من تنظيم القاعدة سيما في محور أبين المستعر.

وقال :" هذا التصعيد العسكري في محور أبين القتالي محاولات وأستقدام تعزيزات عسكرية بينها عناصر إرهابية ومن محافظة مأرب والدفع بها إلى الجبهات النفس الأخير لإجهاض اتفاق الرياض وخلط الأوراق سعيا منها إلى تنفيذ أجندات خارجية.

واشار الى تمكن القوات المسلحة الجنوبية من إفشال أكبر عملية هجومية شنتها مليشيا الإخوان في قطاعات الطرية وادي سلا وقطاع الساحل منذ سريان إتفاق التهدئة الذي فشل حتى الساعة بعد تكبدها خسائر فادحة في الأرواح ووقوع العديد من الأسرى .. وبشر السيد في تصريحه بأخبار وصفها بأنها تفرح شعبنا الجنوبي وستظهر قريبا.

في سياق متصل كشف المتحدث الإعلامي للقوات المسلحة الجنوبية في محور أبين محمد النقيب أن مليشيات العدو قد منيت بهزائم ساحقة وتكبدت خسائر كبيرة خلال 48 الساعة الماضية حيث لقي 40 من عناصرها مصرعهم بينهم قادة قدموا من مارب وامراء في تنظيمي القاعدة.