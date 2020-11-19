شكرا لبحثكم عن خبر عقب تسريب الاتفاق الحوثي مع السعودية.. المشاط يوجه رسائل للمملكة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين الأربعاء، رسائل جديدة إلى القيادة السعودية.

وقال المشاط خلال اجتماع حكومي بصنعاء، "لا يجب أن يشعر المندوب السعودي في مجلس الأمن بالتفاؤل، وأقول له تفاؤلك في غير محله طالما استمر العدوان والحصار".

وأضاف المشاط "إذا أراد السعوديون أن يشعروا بالتفاؤل فعليهم الدخول إلى بوابة السلام عبر الجوانب الإنسانية".

وتابع " لا يجب أن يشعر أحد من مسؤولي دول العدوان بالطمأنينة أو الإيجابية، حتى يدخلوا للسلام وللحلول السلمية" على حد تعبيره.

ومساء الثلاثاء، نفت جماعة الحوثيين صحة التقرير الذي نقلته وكالة رويترز عن إقامة منطقة عازلة بين اليمن والسعودية.

وقال القيادي البارز في جماعة الحوثيين، وعضو مجلسها السياسي، محمد علي الحوثي، على حسابه في "تويتر"، إن "تسريب رويترز بشأن مناطق فاصلة بين الجمهورية اليمنية والمملكة اعتمد على مكتبها في الإمارات الذي بث أخباراً غير صحيحة".

واعتبر الحوثي أن "بث أخباراً غير صحيحة حول المنطقة العازلة، قد تكون خدمة لفصائل تتبع الإمارات، للضغط النفسي على آخرين من الفصائل الموالية للتحالف (في إشارة للقوات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً)، مع احتدام المعركة".

ودعا القيادي الحوثي البارز، وكالة رويترز المحافظة على مصداقيتها، واصفاً تقريرها عن "المنطقة العازلة" بغير المهني.

وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة، في وقت سابق الثلاثاء، إن السعودية أبلغت جماعة الحوثيين في اليمن في محادثات رفيعة المستوى، بأنها ستوقع على اقتراح للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، إذا وافقت الجماعة على إقامة منطقة عازلة على طول حدود المملكة.