​التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

قالت وسائل إعلام سعودية، الأربعاء، إن قوات التحالف العربي دمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. وأوضحت، أن التحالف دمر طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية. وكان التحالف أعلن الجمعة الماضية عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها "المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية". وأفاد قبلها بيوم بأن قواته أحبطت 5 هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في غضون حوالي 24 ساعة.

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