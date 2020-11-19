جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى الاربعاء، عن تحرير خمسة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في جبهة مأرب. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في بيان له، أن عملية التبادل تمت بوساطة محلية.

كانت هذه تفاصيل خبر تحرير خمسة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.