شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عــــاجل : الموت يفجع الفنانة ‘‘أصالة نصري’’ قبل قليل .. وعائلتها تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة الكاملة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت الفنانة السورية، البارحة الأربعاء، ريم نصري شقيقة الفنانة أصالة نصري بنعي خالتها ملك الحلبي.

هذا وقد نعت ريم من على حسابها الشخصي على موقع "الفيسبوك" قائلة " في ذمة الله خالتي الغالية ملك الحلبي.. عزائي لوالدتي الحبيبة ولأبناء خالتي ورندة أختي الغالية، رحم الله فقيدتنا وألهمنا جميعا على فراقها الصبر والسلوان ".

ويشار إلى أن الفنانة أصالة لم تعلق على وفاة خالتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بالصمت.

والجدير بالذكر، أن الفنانتين الشقيقتين على خلاف كبير، وذلك بسب اختلاف مواقفهما من الأزمة السورية.