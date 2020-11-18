عُقد مساء اليوم الأربعاء، لقاء موسعا للمشايخ والأعيان والفعاليات المجتمعية بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) لمناقشة مظاهر الاختلالات الأمنية التي شهدتها المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.



وأكد بيان صادر عن اللقاء - وصل "يمن شباب نت" نسخة منه- على أن بسط الأمن والاستقرار وضبط الاختلالات الأمنية في المدينة هي أولوية يجب أن توجه إليه الأنظار وتتكاتف الجهود وتسخر له الإمكانيات لضبط الانفلات الأمني الحاصل.



وعبر اللقاء عن رفضه لكل مظاهر الانفلات الأمني والأعمال الإجرامية التي يرتكبها المطلوبون أمنيا من منتسبي الجيش والأمن وغيرهم في تعز.



وطالب البيان القضاء وأجهزة الأمن والجيش بإصدار قائمة بالمطلوبين أمنيا في كل القضايا والانتهاكات بدون انتقائية أو تمييز واتخاذ إجراءات سريعة في الملاحقة والقبض عليهم وإحالتهم للجهات المختصة لمحاكمتهم.



كما طالب الحكومة الشرعية باتخاذ إجراءات عاجلة لتقييم وضع المؤسسات الأمنية والعسكرية وأجهزة القضاء ومعالجة الاختلالات.



وأكد المجتمعون دعمهم ومساندتهم للجهود الأمنية الجادة في تأمين المدينة والقضاء على بؤر عصابات القتل والاغتيالات.



وشددوا على ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي تحت راية واحدة هي تعز وأهدافها في التحرير وبسط الأمن ونبذ أي دعوات مناطقية أو حزبية تحت أي مبرر.



كما شدد البيان على ضرورة تشكيل تكتل حقوقي وقانوني لمناصرة تبني كل قضايا الانتهاكات والمظالم التي تعرض لها أبناء تعز، مؤكدًا على استمرار الفعاليات واتخاذ خطوات تصعيدية للمطالبة بالقبض على جميع المطلوبين.



كانت هذه تفاصيل خبر تعز.. لقاء موسع يطالب بسرعة ملاحقة المطلوبين أمنيا ومعالجة الاختلالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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