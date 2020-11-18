إب.. مليشيات الحوثي تصادر مشروع سكني خاص بالأوقاف لصالح قياداتها

تسعى مليشيات الحوثي الانقلابية، إلى مصادرة مشروع سكني تابع لمكتب الأوقاف، في محافظة إب، وسط اليمن، وتمليكه لقيادات ميدانية في الجماعة.



وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيات الحوثي عبر مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة، بندر العسل، تسعى لتحويل مشروع سكني استثماري "متعثر"، خاص بالمكتب إلى مشروع سكني لقيادات ميدانية في مليشيات الحوثي.



والمشروع السكني الواقع في منطقة "نجد العنصر" غرب مدينة إب، هو مشروع استثماري يتبع مكتب أوقاف المحافظة، وتم تدشين العمل فيه قبل 15 عام، قبل أن يتوقف لأسباب غير معلومة.



وبحسب المصادر، فإن العسل بدأ استكمال تشطيب المشروع السكني من أموال الأوقاف، ويسعى لتمليكه للقيادات الحوثية التي تسكن حالياً في "منتجع حراثة"، الذي يجري تسليمه لشركة حوثية بهدف الاستثمار.



والأسبوع الماضي، علم "يمن شباب نت" من مصادر مطلعة، سعي مليشيا الحوثي الانقلابية، لتسليم منتزه سياحي، بمدينة إب، وسط اليمن، لصالح شركة وهمية تابعة للجماعة.



وأفادت المصادر، أن ترتيبات حوثية تجري لتسليم "منتزه حراثة" ـ مشروع استثماري تابع لمجموعة بن لادن ـ لصالح شركة وهمية تابعة لجماعة تسمى "الشركة القابضة" تحت ذريعة الاستثمار.



وتشهد محافظة اب عمليات نهب وسطو منظم للأملاك العامة وأراضي الدولة من قبل متنفذين حوثيين قادمين من محافظات شمال الشمال الذين يعملون في عمليات غسيل الأموال والمنهوبات وبمساعدة قيادات السلطة المحلية الموالية لها في المحافظة.

