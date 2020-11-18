شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين فعاليات اليوم العالمي للطفل بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، اليوم، فعاليات اليوم العالمي للطفل (فرحة طفل 2) والتي تنظمها مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية بدعم من السلطة المحلية وإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.



واكد الوكيل العبودي، اهتمام وحرص السلطة المحلية بالفعاليات والانشطة الخاصة برعاية وتربية وتأهيل الاطفال في مختلف مديريات المحافظة.

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