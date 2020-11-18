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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء اليونان يهدد تركيا بمحكمة العدل الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن بلاده ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية إذا لم يتم حل الخلاف بينها وبين تركيا بالحوار.
وتابع رئيس الوزراء اليوناني بحسب قناة العربية الإخبارية بأنه إذا لم تستجب تركيا للدعوة إلى الحوار وحل الخلافات فإن الاتحاد الأوروبي سيسعى لحماية مصالحه، لافتا إلى أن الإجراءات التركية الأخيرة قوضت وحدة حلف الناتو طوال عام 2020.
وكانت العديد من الدول الأوروبية طالبت أنقرة بضرورة الالتزام بالحوار والتخلي عن سياستها العدوانية في شرق المتوسط مهددة بفرض عقوبات عليها.
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