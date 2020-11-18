شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية لـ 20 صحفي رياضي بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمحافظة الضالع ، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية للاعلام الرياضي ، التي ينظمها إتحاد الاعلام الرياضي ، بالتنسيق مع الاتحاد اليمني للاعلام الرياضي وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.



واوضح رئيس فرع اتحاد الاعلام الرياضي بالمحافظة وضاح الاحمدي ، ان الدورة تهدف على مدى يومين ، اكساب 20 مشاركاً من الصحفيين الرياضيين مهارات كتابة وإعداد كافة الفنون الصحفية الرياضية والتصوير الرقمي.

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