شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: تفاعلًا مع حملة المسح الشامل لأشجار البُن .. شيخ يافعي يقتلع شجرة القات من أكبر أراضيه الزراعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

*يافع /خاص*

تفاعلًا مع حملة المسح الشامل التي تنفذها مؤسسة يافع للعمل والإنجاز بالتعاون مع مجموعة الزراعيين يافع لإعادة زراعة أشجار البُن في يافع والذي يجري خلال هذه الايام عملية المسح الشاملة في جميع مديريات يافع ، فقد أعلن الشيخ صالح عبادي بن جراش الكلدي عن قلع شجر القات من أكبر قطعة أرض زراعية يمتلكها.

وقام قبل قليل من هذا اليوم الأربعاء الشيخ صالح عبادي جراش الكلدي اليافعي باقتلاع أشجار القات من أكبر أرض زراعية له في سرار كلد حيث سيتم استبدالها بأشجار البُن..

وتم اقتلاع أشجار القات باشراف وحضور فريق مجموعة الزراعيين -يافع وبرفقة فريق مؤسسة يافع للعمل والإنجاز ومراسل ومصور قناة أبو ظبي وجمع غفير من المواطنين

ثم تجول الفريق في وادي سرار واطلع على مشروع مياه سرار المتعثر عن العمل منذ أعوام.

جدير بالذكر ان هذه الحدث سيُبث لاحقا في القنوات العربية والمحلية ومختلف وسائل الاعلام والمواقع والصحف الالكترونية..

وفي هذه المناسبة نقدم الشكر لمؤسسة يافع للعمل والإنجاز

و مجموعة الزراعيين يافع

و الشيخ القائد عبدالرحمن شيخ

و الشيخ القائد أبو زرعة المحرمي و الاعلامي المتميز عادل عبدالله اليافعي