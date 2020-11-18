شكرا لبحثكم عن خبر محافظ العاصمة عدن يفتتح قسم حديثي الولادة بمستشفى الصداقة ويتفقد عددا من الأقسام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افتتح الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، قسم حديثي الولادة والأطفال الخدج، بمستشفى الصداقة التعليمي العام بمديرية الشيخ عثمان، الذي أعيد تأهيله وتجهيزه بدعم من منظمة اليونسيف.

وقام المحافظ لملس بجولة في أرجاء القسم، مطلعاً على تجهيزاته، والذي يحوي على 25 حضانة أطفال توزعت على وحدات الانعاش ووحدة حضن الكنغر (حضن الأم الدافئ)، حيث بلغت كُلفت إعادة تأهيله وتجهيزه في إطار المرحلة الأولى من دعم اليونسيف 176 ألف دولار أمريكي.

وأثنى المحافظ لملس على الدعم الذي قدمته منظمة اليونسيف للمستشفى، مشدداً على أهمية الاستفادة القصوى من هذا الدعم وتقديم خدمة متكاملة للمرتادين لهذا القسم الهام.

كما أشاد المحافظ لملس بجهود إدارة وطاقم المستشفى في متابعة عملية إعادة التأهيل والتجهيز حتى إنجاز إعادة افتتاحه أمام الجمهور.

من جانبه أكد تشارلز نزوكي مدير مكتب اليونسيف بالعاصمة عدن، وقوف المنظمة إلى جانب المستشفى ودعمه حتى يستطيع تقديم خدماته بالشكل الأمثل.

وفي إطار زيارته لمستشفى الصداقة، تفقد المحافظ لملس سير العمل في عدد من الأقسام بمبنى الطفولة، حيث استمع من الدكتورة كفاية الجازعي مدير عام المستشفى، إلى شرحٍ وافٍ عن عمل الطوارئ والعزل والمختبر ونوعية الخدمات المُقدمة للمواطنين المترددين عليها من العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.

وفي ختام زيارته، أكد المحافظ لملس حِرص السلطة المحلية على دعم المستشفى في مختلف النواحي، داعياً إلى زيادة الموازنة التشغيلية للمستشفى حتى يتمكن من تقديم خدماته بالصورة الأمثل، باعتباره أحد أكبر المستشفيات في البلاد.

حضر الافتتاح وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي ومدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح، ومدير قسم الصحة التغذية باليونسيف الدكتورة آسيا قاسم، واخصائية الصحة التغذية اليونسيف بعدن الدكتورة جميلة هبة الله، وعدد من المختصين.