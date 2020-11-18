تنظيم ورشة عمل بعدن حول التعاون بين أجهزة الدولة لإدارة الازمات والكوارث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت جمعية العيدروس النسوية التنموية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية ، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن ، رشة عمل حول التعاون بين أجهزة الدولة لإدارة الازمات والكوارث.



وتهدف الورشة على مدى يومين الى أكساب 22مشاركاً ومشاركة من مدراء عموم المديريات واعضاء المكاتب التنفيذية ومختصين، معارف ومهارات متعلقة بكيفية مواجهة الكوارث وانواعها والخطط الاستراتيجية وانواعها والتخطيط السليم وسن القوانين والسياسات ،وتعريف المهمة وتشكيل فريق العمل وشرح المسئوليات والامكانيات وتحليل الموارد اضافة الى الهيكل التنظيمي لإدارة الكوارث والمخاطر والتهديدات المؤثرة بالبلاد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.

وفي الافتتاح، اشار وكيل محافظة عدن المهندس غسان الزامكي ،الى أهمية اكساب المشاركين وتعريفهم بالاساليب المثلى لوضع الخطط والاستراتيجيات المرسومة لمواجهة المخاطر والازمات، في ظل ما تشهده البلاد من حالات استثنائية في التغييرات المناخية..مشدداً على ضرورة تنسيق جهود مدراء واعضاء المديريات والمكاتب التنفيذية للخروج بحلول تساعد في رسم السياسات والاستراتيجيات في هذا الجانب.

واوضحت رئيسة جمعية العيدروس النسوية التنموية سمية القارمي، حرص الجمعية على تنظيم مثل هذه الانشطة والورش لما لها من اهمية في ظل التحديات التي واجهتها محافظة عدن جراء ازمة السيول وجائحة كورونا وماترتب عليها من اضرار وخسائر بشرية ومادية.