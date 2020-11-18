شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع اتفاقية مشتركة لتشغيل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، اليوم، اتفاقية مشتركة، لتهيئة وتشغيل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بمحافظة حجة (المرحلة الثانية).



وتهدف الاتفاقية التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، إلى تهيئة وتشغيل مختبر بمركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل المخبرية، وتشغيل مركز الطوارئ وتقديم خدمات العلاج والعزل للحالات المصابة بالأمراض الوبائية، ومكافحة الوبائيات.

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