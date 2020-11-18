الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان يجري 41 عملية قلب في المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تدشينه الاسبوع الماضي ، 41 عملية قسطرة قلب للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت وذلك في إطار برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب.



ويتضمن البرنامج ، تنفيذ 2,940 عملية جراحية في مجال جراحة القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للأطفال والكبار من الأسر من ذوي الدخل المحدود.

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