شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتفال بتوديع دفعة جديدة من كلية التربية بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الخليج 365 - شبوة نظمت كلية التربية بمحافظة شبوة ،اليوم، حفل توديع لـ 134 خريجا وخريجة في 6 تخصصات.

وهنأ نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب الدكتور محمد لصور، الخريجين..موضحا بان الكلية تجاوز عدد خريجيها عشرة الاف طالب. وفي نهاية الحفل الذي تخلله العديد من الوصلات الغنائية والفنية، تم تكريم خريجي الدفعة من الطلاب والطالبات.

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