شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسليم مشروع الجابونات بالغيظة للمقاولين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلمت السلطة المحلية بمحافظة المهرة ، اليوم، 2 من مشاريع الجابونات الدفاعية بمديرية الغيظة للمقاولين لحماية المدينة من خطر السيول.



حيث تم تسليم المشروع الأول للمقاول مؤسسة المسفر، والمشروع الثاني للمقاول حسن مصبح مسمار.

ويساهم مشروع الجابونات في حماية المدينة من خطر السيول وحماية التربة من الانجراف.

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