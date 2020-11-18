هيئة المصائد السمكية بالمهرة تدرب كوادرها في الحاسوب والاحصاء السمكي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الخليج 365 - المهرة بدأت ،اليوم، دورتين تأهيلية لكوادر فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة في مجالي الحاسوب والإحصاء السمكي.

وتستمر دورة الحاسوب 15 يوما ودورة الإحصاء السمكي 10 أيام. وقال مدير التخطيط بالهيئة ثابت النهاري، إن هذه الدورتين تأتي ضمن خطط هيئة المصائد السمكية لعام 2020م بتأهيل كوادرها خاصة مدراء مراكز الإنزال السمكي في مجال الحاسوب والإحصاء السمكي.

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