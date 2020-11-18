محافظ عدن يفتتح قسم حديثي الولادة والأطفال الخدج في مستشفى الصداقة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365 - عدن

إفتتح محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الأربعاء، قسم حديثي الولادة والأطفال الخدج بمستشفى الصداقة التعليمي العام الذي جرى إعادة تأهيله وتجهيزه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بتكلفة 176 الف دولار في مرحلته الأولى.



وأستمع محافظ عدن، من مدير عام المستشفى، الدكتورة كفاية الجازعي، إلى شرح حول أعمال التأهيل التي تمت للقسم الذي يضم خمس وعشرين حاضنة أطفال توزعت على وحدات الانعاش ووحدة حضن الكنغر (حضن الام الدافئ) .

كما أطلع المحافظ على الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها أقسام المستشفى للمرضى والمترددين عليها من عدن والمحافظات المجاورة .

وأكد محافظ عدن ،حرص السلطة المحلية على دعم المستشفى في مختلف النواحي بما يسهم في الإرتقاء بالخدمات التي يقدمها للمرضى..مثمناً الدعم الذي قدمته منظمة اليونيسيف للمستشفى وقطاع الصحة في عدن .

حضر الإفتتاح، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتورة، إشراق السباعي، ومدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور علي عبدالله صالح، ومدير مكتب اليونيسيف في عدن تشارلز نزوكي وعدد من المسؤولين في قطاع الصحة ومنظمة اليونيسيف بعدن.