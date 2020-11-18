الذكرى ال20 لرحيل عملاق الفن "بدوي زبير"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

الخليج 365 - خاص

بثت قناة الغد المشرق، مساء الثلاثاء، حلقة خاصة من برنامج عين على حضرموت، بمناسبة الذكرى الـ20 لرحيل عملاق الفن والغناء الحضرمي ، الفنان بدوي زبير.



واستضاف البرنامج الذي يعده ويقدمه الزميل، عيدروس الخليفي، الكاتب والناقد الفني، الأستاذ صالح حسين الفردي ، والباحث في التراث الحضرمي ، الأستاذ طارق عوض باحشوان .

وتحدث ضيفا الحلقة عن سيرة الفنان الراحل وبداياته بمدينة شبام " مسقط رأسه " ، ومراحل ومحطاته خلال حياته ومسيرته الفنية، أبرزها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ، إضافة لدعوته من المعهد الموسيقي بنيويورك بشهر مارس 2000 م.

يذكر ان الفنان الراحل ، احمد يسلم زبير ، الذي اشتهر فنيا باسم (بدوي زبير ) ولد سنة 1950م وتوفي في الثامن عشر من نوفمبر سنة 2000م بعد ان شكل مدرسة فنية حضرمية فريدة خلال النصف القرن الماضي .