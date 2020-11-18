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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الذكرى ال20 لرحيل عملاق الفن "بدوي زبير" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020
الخليج 365 - خاص
بثت قناة الغد المشرق، مساء الثلاثاء، حلقة خاصة من برنامج عين على حضرموت، بمناسبة الذكرى الـ20 لرحيل عملاق الفن والغناء الحضرمي ، الفنان بدوي زبير.
واستضاف البرنامج الذي يعده ويقدمه الزميل، عيدروس الخليفي، الكاتب والناقد الفني، الأستاذ صالح حسين الفردي ، والباحث في التراث الحضرمي ، الأستاذ طارق عوض باحشوان .
وتحدث ضيفا الحلقة عن سيرة الفنان الراحل وبداياته بمدينة شبام " مسقط رأسه " ، ومراحل ومحطاته خلال حياته ومسيرته الفنية، أبرزها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ، إضافة لدعوته من المعهد الموسيقي بنيويورك بشهر مارس 2000 م.
يذكر ان الفنان الراحل ، احمد يسلم زبير ، الذي اشتهر فنيا باسم (بدوي زبير ) ولد سنة 1950م وتوفي في الثامن عشر من نوفمبر سنة 2000م بعد ان شكل مدرسة فنية حضرمية فريدة خلال النصف القرن الماضي .
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