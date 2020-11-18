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عدن - ياسمين التهامي - 20 طريقة لمعرفة إذا كانت المرأة تريدك أم لا ؟



أحياناً قد يكون من الصعب عليك معرفة إذا كانت الفتاة تريدك أم لا فيما يلي بعض طرق لمعرفة إذا كانت المرأة تريدك أم لا والإشارات تصدر من المرأة تعرف من خلالها أنها تريدك أم لا . حتي تحب فتاة يجب أن تحاول تقليل فرص الرفض التي يمكن أن تحدث حتي لا ينتهي بك المطاف في النهاية بعيداً عنها . عندما تظهر المرأة هذه العلامات تأكد بأنها تريدك وتتقبلك . مهما تقول المرأة بأنه من الصعب فهم الرجل ففهم الخفايا العاطفية للمرأة أصعب بكثير لأن عقل النساء به مجموعة من الأفكار المعقدة وعمليات التفكير التي تهيمن عليها تحتاج من الرجل تطوير تفكيره لفهم عقل المرأة . ومعرفة تلميحات المرأة التي تريدك وفيما يلي مجموعة من الطرق التي تدعم علاقاتكم العاطفية . طريقة لمعرفة إذا كانت المرأة تريدك أم لا ؟ 1.ملاحظة إذا كانت تدور حولك : هناك تصرفات تظهرها المرأة عندما تريد التواجد معك فهي تبدل جهود كثير لكي تدور حولك . فمثلاً تطلب منك الخروج وقضاء المزيد من الوقت معك وبذلك فهي تريدك لأنها تشعر بالراحة معك . إذا وجدت المرأة تصدر هذا التصرف ربما توجد لديك فرصة للدردشة معاها . 2. هل تتحدث معك ؟ : إذا جاءت المرأة إليك للتحدث معك عندما تتواجدوا في حفلة أو إجتماع فهي بذلك، ترغب في جعل خط إتصال مباشر بينك وبينها وتريد أن تنفق كل ثانية معك والحديث معك حول المواضيع المختلفة . 3. الإتصال بالعين : يبدو أن الإتصال بالعين من الألعاب الرائعة لذا إذا وجدتها تحاول إصطياد عينيك بنظرات وتبتسم لك وقالت أنها تحاول المزح معك فهي ترغب في البقاء معك . 4. هل تبتسم لك : الإبتسامة هي طريقة لإخبار الطرف الأخر بقبوله وأنك تهتم به وتريد أن تتفاعل معه بشكل واضح . خصوصاً عندما تكون إبتسامة خجولة طبيعية تصدر من المرأة عندما تحدث معك . 5. شراء الهدايا : قد لا يعتبره البعض طريقة لمعرفة إذا كانت المرأة تريدك أم لا . ولكن عندما تعرض عليك شريكة حياتك هدايا فهي تحاول أن تظهر لك كم هي تهتم بك وتقدر علاقاتكم العاطفية معاً . 6. التقرب منك : لا تدع لك المرأة أي فضاء شخصي. قد يفضل الرجل أن تقترب المرأة منه كثيراً ولا تترك له مساحة خاصة به والحرية للقيام بأنشطة معينة . فهي دائماً ما ترغب الذهاب معك إلي الأماكن المختلفة وتحاول بكل الطرق التواجد معك في كل مكان تذهب إليه . إذا لاحظت تكرار وجود المرأة معك في أماكن مختلفة، فهي تحاول إظهار إهتمامها لك حيث تفض تقضية الأوقات المختلفة والإستمتاع بها معك . 7. تمدحك : المدح علامة واضحة جداً علي الحب . بمجرد أن تظهر لك المدح أمام الأخرين وتحاول أن تقدر شخصيتك وتحترمها . يمكنك أن تطلب منها الخروج معك لتناول العشاء معاً . 8. طرح الأسئلة : الأسئلة التي تطرحها شريكة حياتك عليك دليل علي أنها متهمة بكم وتريد التعرف عليك بشكل أفضل . تأكد من أنها تحب الإستماع إليك والتعرف علي تفاصيلك أكثر . 9. تسعي للتعرف علي عائلتك : عندما تبذل المرأة جهد واضح للتعرف علي عائلتك والتقرب منك وتظهر إهتمامها بعائلتك . حتي تعجب بها وتتقرب منها أيضاً . 10. هل تشاركك إهتماماتك ؟ عندما تهتم المرأة بنفس إهتمامتك . وإذا كان لديها نفس الإهتمامات والهوايات التي تفضلها فهي تحاول البقاء معك والتقرب منك بالطرق المختلفة وحتي تتمكن من البحث عن أحاديث مشتركة بينكم . 11. تمازحك : علي الأرحج مرح وضحك شريكة حياتك معك أحد الطرق التي تساعدك في إكتشاف إذا كانت المرأة تحبك وتريد التقرب منك لأنها عندما تمزح معك تحاول كسر الحواجز بينكم وزيادة القرب والإتصال . 12. ممارسة المرح معك : إذا كنت تحب ممارسة الألعاب المختلفة وتجد المرأة تشاركك فيها مثل لعبة التنس، كرة القدم،،، إلخ . يمكنك من خلال ذلك التعرف علي أنها تهتم بك وترغب في التقرب إليك ولفت إنتباهك . 13. التخطيط لقضاء وقت جيد معك : قضاء أمسية هادئة معاً علي الأريكة و مشاهدة الأفلام و يفضل أن تحرص علي إختيار نوعية مفضلة من الأفلام لكم . 14. هل ترتبك أمامك : الإرتباك والخجل من الأمور الواضحة التي تظهر أن المرأة تريد الإهتمام بك والتقرب منك . ربما تحاول القيام بذلك لكي تظهر إهتمامها بك وتجذب إنتباهك 15. تلمس شعرها : أظهرت الأبحاث أن الفتاة عندما تحاول لمس شعرها عندما تتواجد معك فهي ترغب في جذب إنتباهك للحديث معها والتقرب من أفكارك . 16. التحديق : تمتلك العديد من النساء عادة سيئة جداً عند التحديق إلي أي شئ قد تغفل وتنسي ما تقوم به . الإختلاف هنا بأن المرأة عندما تحدق إلي الرجل قد تلاحظ إبتسامة خفيفة علي ملامحها وتحاول الإهتمام بك بإلقاء النظرات الطويلة إليك لكي تلفت إنتباهك . 17. تسألك عن تفاصيلك : عندما توجه لك المرأة الأسئلة حول ما هي الأمور التي تقوم بها علي مدار يومك بالطرق المختلفة للإطمنان علي أحوالك وأمور وإذا كان هناك مشاكل تواجها أم لا ؟ 18. الرسائل النصية : قد يكون ذلك من أقوي العلامات لأنها تدل علي أن المرأة تفكر بك كثيراً وتجعلك في قائمة أولوياتها عند إستخدام الهاتف وترغب في الحديث معك للإهتمام والإطمئنان علي أمورك . 19. تغير نبرات صوتها عند الحديث معها : عندما تهتم المرأة بك وتريد التقرب منك، تحاول تغير نغمة الصوت الخاصة بها. فقد ذكرت مجلة الإتصال الغير شفهي بأنه عندما يتحدث الرجل / المرأة إلي شخص ما هم منجذبون إليه فإن نغمة الصوت تميل إلي الهبوط حيث ترتفع معدل نبضات القلب وتتنفس ببطء وتحدث تغيرات صوتية من السهل ملاحظتها وإكتشافها . 20. تراك شخص غامض : عندما تريد المرأة البقاء معك فهي تحاول إكتشاف المزيد عن شخصيتك والتعرف عليها فتحاول فتح المزيد من الحوارات عن شخصيتك حتي تكتشف عنك المزيد من الصفات .

